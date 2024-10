Lesung mit Olivier David in Weingarten

Im Adolf-Reichwein-Bildungshaus in Freiburg-Weingarten fand diesen Freitag, dem 18. Oktober 2024, eine Lesung mit anschließender Diskussion statt . Olivier David las aus seinen Büchern "Wie Armut krank macht - Geschichten von unten" erschienen im Mai diesen Jahres und "Von der namenlosen Menge" von 2022. Die mehrstündige Veranstaltung in der Bugginger Straße 83 war gut besucht. Die Textpassagen, die der Autor und Journalist selbst vortrug, sind hier in drei Teilen nachhörbar. Geboren und aufgewachsen in Hamburg, dreht sich sein neues Buch um das Heranwachsen und Leben in Armut und dessen Folgen für die Psyche, sowohl im Allgemeinen als auch aus der persönlichen Perspektive. Die Veranstaltung war Teil der Weingarten-Gespräche -> hier noch ein paar Infos dazu

12:46

25:19

10:06