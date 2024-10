oder Wie geht die Freiburger Stadtgesellschaft mit Menschen in benachteiligten Stadtquartieren um?

Mit einer Auftaktveranstaltung am 18.10. mit dem Titel: WIE ARMUT KRANK

MACHT - GESCHICHTEN VON UNTEN am Freitag, 18.10.2024, 19 Uhr im

Adolf-Reichwein-Bildungshaus, Bugginger Str. 83, FR-Weingarten

lädt der bi4w e.V. – Bürgerinnen und Bürger initiativ für ein gutes Leben in Weingarten zur 2. Runde der Weingartengespräche. Nach Weingarten in eines der größten und Kinderreichsten Quartiere Freiburgs das aber mit seinen speziellen Bedürfnissen und Realitäten von der Mehrheit der Stadtbevölkerung nicht wirklich wahrgenommen wird, wie Sylvia Freudling im Interview berichtet.

hier findet ihr das Programm der Weingartengespräche und die Einladung nach Weingarten zu gehen und euch ein eigenes Bild zu machen.

Programm der Weingartengespräche als pdf