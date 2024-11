An diesem Freitag, dem 22.November 2024, fand ein weiterer Teil der Weingarten-Gespräche statt. Der Vortrag von Marcus Schenk : " Wie man ein abgehängtes Quartier retten kann" fand am Abend einige Zuhörer und es wurden im Anschluss an den Vortrag Fragen zum Thema gestelllt und beantwortet. Marcus Schenk arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten als Quartiersmanager unter anderem in Offenbach und sprach sowohl über seine Arbeit als auch die Schwierigkeiten und Lösungsansätze, die damit verbunden sind. Die Veranstaltung in der Bugginger Straße 83 im Adolf-Reichwein-Bildungshaus dauerte insgesamt etwa zwei Stunden. Sowohl eine kurze Selbstpräsentation als auch den kompletten Vortrag findet ihr hier. Die Selbstpräsentation zuerst zu hören, ist angeraten.

3:36 Selbstpräsentation von Markus Schenk ( Quartiersmanager )

71:14 Vortrag : "Wie man ein abgehängtes Quartier retten kann"