Let's dance - Delikatessen auf Plattentellern

Um in diesen schwierigen Zeiten durchzuhalten wollen wir euch einen Anlass geben mal wieder richtig abzudancen. Egal ob Hüftschwung, Paartanz oder Rumgestampfe, die Delikatessen servieren eine Stunde voller Dancehits als Starter in den Abend. Es wird heiß und fettig, so let's dance dance dance! Moves auspacken und los gehts!!

Setlist:

Good times - Jamie XX ft. Popkaan

The Breaks - Kurtis Blow

Free - SAULT

10 % Ft. Kali Uchis - Kaytranada

In my house - Little Dragon

The deepest - Flamingo Pier

Berlin Gambit - Kalipo

Hyenah - Ubuntu

Cosy - D.Y.A

Swear - C.O.W.

Rodeo - C.O.W.

Thinking of you - Lord Echo