THE LAST DANCE (Pt. I & II)

Nach beinahe 6 Jahren DELIKATESSEN AUF PLATTENTELLERN verabschieden sich Juju Martín und Robert Charlie von den Mikrofonen. Dankbar und voller Demut vor unseren treuen Hörer*innen und Radio Dreyeckland blicken wir auf sage und schreibe 61 Sendungen, die uns so manch einen Mittwochabend versüßt haben.

Mit einem gewaltigen Frosch im Hals und salzigen Tränen im Auge sagen wir auf Wiederhören!

Danke für Alles :*

Euer Juju Martín und Robert Charlie

Setlist:

1. Jamie XX - Good Times ft. Popcaan

2. Hamid el Shaeri - Ayonha

3. Fred Aucagos - Pangua zo pile moin

4. Gary Clark Jr. - Things are changing

5. Black Pumas - Confines

6. Curtis Harding - Wolcome to my world

7. Blood Orange - Chewing gum ft. A$AP Rocky

8. Little Simz - Heart on fire

9. Rejie Snow - 23

10. Mac Miller - Woods

11. Sampa the Great - Light it up

12. Kendrick Lamar - Seasons

13. Orchestra Boabab - Jin Ma Jin Ma

14. The Funkees - Baby i need you

15. Los Destellos - Guajira Sicodelica

16. Michael Kiwanuka - Small Changes

17. Masayoshi Takanaka - Sexy dance

18. KeineZeit - Breit wie Jan Ullrich

19. Little Simz - Pressure ft. Little Dragon

20. Lord Echo - Thinking of you ft. Lisa Tomlins