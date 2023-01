Lina Hähnle - Freiburger Straßenname ehrt braune "Vogelmutter"

Am Dietenbachpark in Freiburg weist ein Straßenschild den "Lina-Hähnle-Weg" aus. Lina Hähnle war die Gründerin des Vogelschutzbundes, des heutigen Naturschutzbundes (NABU). Für die Freiburger Grünen ein Juwel unter den Straßennamen. Auf Landesebene haben die Grünen sogar ihren Fraktionssaal nach Lina Hähnle benannt. Siegfried Buttenmüller stutzte dagegen, als ihm das Straßenschild auffiel: Lina Hähnle war auch eine begeisterte und prominente Nationalsozialistin. Er hat sich im Oktober 2022 an die Stadtverwaltung gewandt - bisher ohne Antwort. Inzwischen haben Autonome Antifa und BZ berichtet, dass die Historikerkommission zu den Freiburger Straßennamen sich an keine besondere Problematik erinnern könne. Siegfried Buttenmüller will weiter nachhaken. Wir haben mit ihm gesprochen.