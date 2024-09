Lit My Fire | Das Literaturmagazin | Ein glühend heißer Nachmittag

Im September feiern wir noch einmal die Hitze: Unser Buch des Monats ist Ein glühend heißer Nachmittag von Christel Buschmann, ein Thriller, der am Rande des Wahnsinns und unseres Verständnisses spielt. Wir versuche herauszufinden, was in der Glut Mexikos wirklich mit der Protagonistin passiert, und was sie nur erträumt.

Konkreter wird es bei der Kurzgeschichtensammlung Maulwurfsblut der bulgarischen Schriftstellerin Zdravka Evtimova, den Valentina für euch gelesen hat. 21 Kurzgeschichten wurden von Andreas Tretner, Alexander Sitzmann und Elvira Bormann-Nassonowa ins Deutsche übersetzt, und erzählen von Frauen, die sich zu wehren wissen.

Und für alle, die nicht immer gleich einen ganzen Text brauchen, hat Sebastian sich den Comic La Route (Die Straße) von Manu Larcenet angeschaut. Der französische Zeichner hat den preisgekrönten Roman The Road von Cormac McCarthy über Vater und Sohn in der Apokalypse in sein eigenes Medium adaptiert.

Und weil er schon mit dem Medium gespielt hat, hat Sebastian auch gleich Musik darüber herausgesucht, wie es ist, den Verstand zu verlieren.