Rezension zur Kurzgeschichtensammlung Maulwurfsblut

Die Kurzgeschichtensammlung Maulwurfsblut von Zdravka Evtimova gibt nicht nur spannende Einblicke in das zeitgenössische Bulgarien, sondern auch in das Schaffenswerk einer tollen Autorin. Von hartem Realismus und der Abwesenheit zahlreicher im Ausland arbeitenden Männer aber auch Frauen erzählen die Geschichten. Viele davon sind durchzogen von magischem Realismus, Symbolen und kreativen Wendungen. Eine Lektüre, die sich lohnt. Das findet zumindest Valentina in ihrer Rezension.

Mit Vorleseausschnitt eingesprochen von Mira Sanjana Sharma.