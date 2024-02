Lit My Fire | Das Literaturmagazin | "Lichtungen"

Diesen Februar tauchen wir bei Lit My Fire in Erinnerungen und Vergangenheit ein. Das Buch des Monats ist Lichtungen von Iris Wolff. Der neue Roman der Freiburger Autorin handelt von Lev und Kato, die im kommunistischen Vielvölkerstaat Rumänien aufwachsen. Dann wird Ceaușescu gestürzt, und alles ändert sich. Während Lev seinen Platz im neuen-alten Rumänien sucht, bricht Kato in den Westen auf. Doch eines Tages erhält Lev eine Postkarte aus Zürich, die seinem Leben eine neue Richtung gibt.

Außerdem möchten wir euch einen französischen Comic vorstellen, für den man kein Französisch können muss. Sebastian spricht über L’ Incorrigible: Itinéraire d’un bagnard ordinaire von Roland Cros. Das Werk zeichnet die Geschichte eines in die französischen Überseekolonien verschickten Sträflings nach, ohne dabei auch nur ein Wort zu verlieren. Anna hat für euch The Spear Cuts Through Water von Simon Jimenez gelesen - einen literarischen Fantasy-Roman, der gleichzeitig ein Abenteuerroman ist und über Herkunft und Tradition nachdenkt.

Die musikalische Begleitung der Sendung kommt im Februar von Herzen - Clemens hat Lieblingslieder und musikalische Favoriten ausgewählt.