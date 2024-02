Literarisches Geplauder - Romane über Marokko in den 50ern

Nach den Vorstellungen der drei Romane, die alle im Marokko der 50er Jahre spielen, sprach das Lesekränzchen über die die Darstellung der kolonialen Verhältnisse in den Romanen. Was erfährt man über den kampf um die Unabhängigkeit, die Bedingungen für die Frauen und die geringe Wertschätzung für die Marrokaner, die im 2. Weltkrieg auf Seite Frankreichs gekämpft haben? Außerdem überlegt sich das Lesekränzchen - Team, was sie heute an Marokko besonders interessieren würde, wenn sie dorthin reisten.