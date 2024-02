Das Lesewütige Kaffeekränzchen - Marokko um die Unabhängigkeit

Das Lesewütige Kaffeekränzchen begibt sich literarisch nach Marokko in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Als Marokko nach heftigen Unruhen die Unabhängigkeit von Frankreich erlangte und zum Königreich Marokko wurde. Davon wird in den drei Romanen spannend und berührend erzählt. Man erfährt auch etwas über Berber*innen, die nomadisch in Marokko lebten, über marokkanische Soldaten im 2. Weltkrieg, die für Frankreich kämpften und über das Zusammenleben sehr verschiedener Menschen.