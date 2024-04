Anna M. von Lit my Fire der Literatursendung bei Radio Dreyeckland mit einer flotten Führung durch

das Programm. Interessante Bücher im April werden vorgestellt und so richtig Appetit aufs Lesen vermittelt. Lit my fire stellt auch regelmäßig

eine schriftliche Vorschau auf die Webseite von RDL. Also es lohnt sich sein Buch mal wegzulegen

und RDL zu hören....(kg)

Mittwoch 20:00 Uhr

Donnerstag 13:00 Uhr