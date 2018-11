Live aus dem Europaparlament!

Die neue deutsch-französische Jugendsendereihe "Radio Grenzenlos - Radio Sans Frontières" von Radio MNE Mulhouse und Radio Dreyeckland Freiburg geht an den Start!

Mit der ersten Live-Sendung am Mittwoch, 14. November von 16 bis 17 Uhr läuten wir den Beginn der Sendereihe "Radio Grenzenlos" ein. In Interviews mit Fachleuten und Abgeordneten, Reportagen, Umfragen und Kommentaren sprechen sie über die europäische Asylpolitik, das Verbot von Einwegplastik (das aktuell zwischen EU-Parlament und Mitgliedstaaten verhandelt wird) und Bestrebungen für ein weltweites Verbot von Tierversuchen in der Kosmetikindustrie. Die Sendung findet teils auf Deutsch, teils auf Französisch statt.

Gefördert wir dieses Projekt u.a. durch "Interreg V" (EU), "Demokratie leben" (Bund), die Jugendstiftung und das Kulturamt (Stadt Freiburg).