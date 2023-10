Live-Interview mit Herrn Schmidt-Oschwald vom Integratiosfachdienst in Freiburg

Heute Abend in der Arbeitsweltradio-Sendung von 19h bis 20h ein Interview mit Herrn Schmidt-Oschwald vom Integrationsfachdienst Ba-Wü. Dieser Dienst unterstützt und organisiert die Teilhabe von Menschen mit (Schwer)Behinderung am Arbeitsleben. Damit die Arbeitsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglichst nachhaltig sind, sollten die Anforderungen am Arbeitsplatz und die Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung gut zusammen passen. Wenn dieses Austauschverhältnis ins Wanken gerät, kann der IFD sowohl für die persönliche Einzelberatung wie auch für die Moderation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu Rate gezogen werden.

Wie dies konkret im Alltag des IFD gemacht wird und umgesetzt wird heute Abend mehr dazu in der Sendung. Auch Beispiele aus der Arbeit werden hier konkret vorgestellt.

gez. Wolfgang Grün