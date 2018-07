Logbuch SoLaWi Juli 2018

In der Juliausgabe 2018:

*Nitrate in Trinkwasser und Böden - EuGH verurteilt Duetschland

*SoLaWi Netzwerk-Treffen in Italien - eine Idee erobert den Apennin

*Warum das Scheitern deutscher Fußballmillionäre Tausenden Tieren das Leben rettet

*Avocadas - Luxus in deutschen Biomärkten bedeutet Katastrophe für Herstellerregion und globales Klima *Palmöl im Treibstoff - Milchmädchenrechnung um deutsche Monster-SUV schönzurechnen