MädchenMusik 24

Zarte und gleichzeitig starke Stimmen, die anfechten, reizen, kritisieren, beklagen, aber doch auch vor allem betören.

Bei den meisten dieser Titel erfeut frau/ man sich über den lieblichen Klang, doch manche Texte haben es in sich. von und mit: deine petra Playlist: Coldharbour Man - Joel Sarakula Never Know - Erisy Watt Love (Can´t You Hear Me) - Holly Golightly Satan Is His Name - Holly Golightly The Get Along - Holly Golightly Someone Elses Dime - Juanita Stein Get Back To The City - Juanita Stein Boys Will Be Boys - Stella Donnelly Mean To Me - Stella Donnelly Mechanical Bull - Stella Donnelly Two Rows - Charlotte Brandi My Days In The Cell - Charlotte Brandi Stop Talking - Miya Folick Pet Body - Miya Folick