Aufbauend auf das Buch "Frauen I Lyrik" von Anna Bers, lädt das Literaturhaus Freiburg am 14.02 um 19:30 zur Diskussion mit Lehrkräften und Interessierten ein. Mit Anna Bers sprachen wir im Beitrag über Machtstrukturen in der Literatur. Welche Möglichkeiten stecken in der Lyrik, um diese emanzipatorisch zu nutzen? Darüber diskutiert sie heute Abend in der Veranstaltung.

Mehr Infos unter: https://literaturhaus-freiburg.reservix.de/events