Am Rande des Afrika-EU Gipfels kündigte Frankreichs Präsident Macron den Rückzug der 5.000 köpfigen Militär-Interventionstrupp gegen den IS aus Mali an. Zu den Gründen dieses Rückzug aus Mali trotz des Erstarken des IS in der Sahelregion Beurteilungen von Bernard Schmid.

Zur französischen Debatte im Präsidentenwahlkampf. Zur Beurteilung der Unterstützung der Junta aus mittleren Offiziersrängen durch die Bevölkerung