Magical Mystery Mix am 03.12.2024_Zeit

Magical Myster Mix: Das Mysterium der Zeit

Wir alle leben nach der Uhr, planen unser Leben nach Sekunden, Minuten, Stunden. Doch habt ihr euch jemals gefragt: Was ist Zeit eigentlich? Wie wird sie definiert? Was sagen Philosophen dazu? Und welche Erkenntnisse hat die Wissenschaft gewonnen?

In dieser Sendung gehen wir auf eine faszinierende Reise in die Welt der Zeit – eine Reise, die uns vom philosophischen Nachdenken über das Universum bis hin zu unserer alltäglichen Erfahrung mit der Zeit führen wird. Was ist Zeit? Wie erleben wir sie? Und warum vergeht sie manchmal schneller und manchmal langsamer?

Und natürlich illustrieren wie das Thema mit passender Musik!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Lila Pause (Was ist Zeit?) 5:27 Plattenmeister - Medikatendose Station 17 + DJ Kotze

3 aber auch zeit 3:34 qian inaud1bl3

4 Stil der neuen Zeit 3:52 Colours & Soul Dunkelziffer

5 Floating 4:23 Divinity Project Divinity

6 Zeittotschläger 3:16 Ich-Maschine Blumfeld

7 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

8 Schneid ein Stück aus der Zeit 6:15 Spex CD 120 Schlammpeitziger

9 Four Floods Of The Point 5:40 Anthology Of Interplanetary Folk Music Craig Leon

10 Sklaven der Zeit 5:38 Plattenmeister - Medikatendose Brotlose Kunst

11 Moodswing 7:44 Cafe del Mar Chill House Mix 3 Mettle Music

12 Fullmoon 5:12 Async Ryuichi Sakamoto

13 Give them something 4:56 Chill Out - Saturn Edition Fanfan La Tulipe

14 Zeit verschwenden 3:25 Die bunte Seite der Macht SDP

15 The Pine Float 4:03 Twin Peaks - Fire Walk With Me Angelo Badalamenti

Foto: wikimedia

Text und Produktion: Kurt Maninouk

Stimme: Der Bdolf

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein, klar!