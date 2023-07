Magical Mystery Mix am 18.07.2023_GFF72

Geräusche für Fortgeschrittene - Folge 72

Eine bizarre Mischung von Merkwürdigkeiten aus den Tiefen unseres Archivs: Minimalistisches, Tecnoides, Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Verstörendes, Spannendes. Kino für’s Ohr!

Hören wir einen 60 Minuten Mix, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt. Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Konzept und Mix: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Schritte auf Steinen 0:22 Hören mit Fiebing Hörerlebnis

3 Clir 6:30 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Taylor Deupree

4 Ome 10:31 Dys Mick Harris & Ambre

5 Girls 4:52 Spex CD #97 (07-08/2011) Hauschka

6 Wasser diffus 0:33 Hören mit Fiebing Hörerlebnis

7 Feuerprasseln 0:32 Hören mit Fiebing Hörerlebnis

8 Glockenspiel 0:34 Sound Effects, Vol. 1 United Studio Effects

9 Transition 1:00 MUSIQUE DE FILM II Ümlaut

10 Cashmere 5:16 Voice & Strings & Timpani Voice & Strings & Timpani

11 Birth Celebration 1:46 Echoes Of The Forest: Music Of The Central African Pygmies Portasi

12 Kaval Sviri 2:13 Das Geheimnis der Bulgarischen Stimmen Vol. 1 Marcel Cellier

13 Dull Hammer Strokes (During A Fix-Up) 1:16 V33-SFx for Movies and Videos-Vol.10 Sound Effects

14 Bach: The Well-Tempered Clavier, Book 2 - Prelude #2 In C 1:27 Bach: The Well-Tempered Clavier, Glenn Gould

15 Stem 2:38 ashbalkum Salamanda

16 Alcohol 6:42 Spex CD 116 Sisyphus

17 Ich Bin Tot. 6:05 Die Hüterin Der Gewürze Katja Riemann

18 Chunga's Revenge 5:02 La Revancha Del Tango Gotan Project

19 Shamany Enfluence 21:03 Shouting At The Ground :Zoviet*France:

20 Tsuji 0:56 Buried Dreams Max Eastley/David Toop

21 Its not a tangency 10:28 V.A. Touch KMRU

22 Maschine 8:02 Totes Rennen Ester Brinkmann

23 Canto I 0:36 Radio Inferno Ammer Einheit

24 Timeless (l. Inner City Life / ll. Pressure / lll. Jah) 21:03 Timeless Goldie

25 Dasotmori (18'20) 2:21 Schinoré Reinhard Flatischler

26 Satie: Nocturnes - 1. Doux Et Calme 2:28 Satie: Piano Works, Vol. 1 Klára Körmendi

27 Four Floods Of The Point 5:40 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

28 Sirocco 4:43 Arabesque - Zouoge 2 Momo & Christophe Goze

29 Part IV,17 2:56 Lektion #2 Den Sorte Skole

30 Zuckerbäckerbrigade 2:10 Wir Arbeiten Für Die Nächste Welt (1991 - 2012) Die Welttraumforscher

31 VIII Merry-Go-Round 1:48 People On Sunday Domenique Dumont

32 Alice (O.P.) 3:07 Utopia Amon Düül II (dt)

33 You Wont Be There 4:24 Spex CD #23 Masha Qrella