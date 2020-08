Magical Mystery Mix am 18.08.2020_Hang

Das Hang

Sieht aus wie ein Ufo, kommt aber aus der Schweiz – was ist das? Wir beschäftigen uns heute mit einem ungewöhnlichen Instrument – dem Hang.

Ein Hang ist ein Musikinstrument aus Metall, das wie eine fliegende Untertasse aussieht und etwa im Jahr 2000 von Schweizer Tüftlern erfunden wurde. Es wird waagerecht oder senkrecht auf dem Schoß gehalten und mit den Fingern und Händen gespielt, was den Namen ergab: Hang ist Berndeutsch für Hand. Der MMMx will euch heute einiges zur Entstehung, Funktionsweise und zum Einsatz dieses Instruments erzählen und mit zahlreichen Klangbeispielen illustrieren.

Bild: wikimedia

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Djansa 2:06 The First Annual Fundraiser Daniel Waples

3 ein anfang 3:11 Im Klang der Hang Chrishue

4 Bamboo Moon 3:06 Journey Reo Matsumoto

5 Boomtown 2:23 Pan! the Steeldrum Odyssey Odyssey Steel Orchestra

6 Couverture La Mer 2:31 Calm Upon You Ravid

7 Mt. Helix 3:39 Journeys: Handpan Solo Jeremy Arndt

8 Omat Odat 6:14 Beats for Your Feet Hang Massive

9 Luminous Emptiness 10:03 Luminous Emptiness Hang Massive

10 Krikrinette 5:36 Zyvoon David Charrier

11 Sun 3:18 Journey Reo Matsumoto

12 HandPan Live Showcase | THC#2 6:05 YouTube Video RRyusuque

13 Hang Outback 3:50 Lisn Hang in Balance, Martin Cradick