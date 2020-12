Magical Mystery Mix am 29.12.2020_Merkwürdigkeiten

Der Magical Mystery Mix zum Jahresausklang mit musikalischen Merkwürdigkeiten

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein merkwürdiges Jahr, nichts ist mehr so wie es war und niemand kann vorhersagen, wie das nächste Jahr werden wird. Aber wir bleiben optimistisch.

Für die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer des MagicalMysteryMix sind musikalische Merkwürdigkeiten allerdings nicht Neues und wir tauchen heute zum Jahresausklang nochmal tief ein in unser Archiv. Hören wir Minimalistisches, Tecnoides, Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Verstörendes, Spannendes – bunt gemixt, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt.

Wenn du Näheres zur Sendung wissen will, schaust du unter www.mmmx.de nach. Dort findest du Infos zu vergangenen und zukünftigen Sendungen.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Frequencies 6:08 Space Night - Volume 5 Patchwork

3 Frank 6:27 Bristol Menue N.A.F.T.A.

4 Standing Crosswise In The Square 6:10 Anthology Of Interplanetary Folk Musik Craig Leon

5 River: The Joni Letters 4:55 Spex-CD #75 Herbie Hancock & Leonard Cohen

6 Effective 2:57 Promptare Ozgur Yaglici

7 Hubris I (Edit) 7:03 Spex CD #134 Oren Ambarchi

8 Interlude (Spex Edit) 4:08 Spex CD #81 Carl Craig & Moritz von Oswald

9 Bamboo Moon 3:06 Journey Reo Matsumoto

10 Radar 3:52 Salon Des Amateurs Hauschka

11 Unison 4:53 Martes Murcof

12 Titel 16 2:27 Stein FM Einheit

13 BP-101 Alt / 1-Rover-1 1:17 Battle Of The Planets Original Television

14 Tarwater - Otomo 1:21 Sound of the City Berlin JazzaNova

15 Path 3:17 Dust Marla Hansen

16 schweben 3:12 doppelsterne E.P. inaud1bl3

17 w/ me interlude 0:47 Neveah MHYSA

18 Baka 5:12 HyperSwim Scratcha DVA

19 Beck: Claycussion (excerpt) 3:45 Gravikords, Whirlies & Pyrophones Eastman Percussion Ensemble / Hart…

20 Faust Arp 2:10 In Rainbows Radiohead

21 Soleil Levant 8:14 [gruen002] Dimanche Martin Donath