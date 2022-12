Magical Mystery Mix am 20.12.2022_Jahresausklang

Magical Mystery Mix

Jahresausklang mit musikalischen Merkwürdigkeiten

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es war kein schönes Jahr, es passiert einfach zu viel Scheisse auf diesem wundervollen Planeten und die positiven Entwicklungen muss man mit der Lupe suchen - niemand kann vorhersagen, wie das nächste Jahr werden wird. Aber wir versuchen optimistisch zu bleiben und schöpfen Kraft aus unserer Musik - heute mit musikalischen Merkwürdigkeiten.

Für die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer des MagicalMysteryMix sind musikalische Merkwürdigkeiten nichts Neues und wir tauchen heute zum Jahresausklang nochmal tief ein in unser Archiv. Hören wir Minimalistisches, Tecnoides, Atmosphärisches, Geräuschhaftes, Elektrisierendes, Melancholisches, Pulsierendes, Schwebendes, Verstörendes, Spannendes – bunt gemixt, ganz ohne störende Moderation. Nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt - heute besonders binaural.

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Wenn du Näheres zur Sendung wissen will, schaust du unter www.mmmx.de nach.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Frequencies 6:08 Space Night - Volume 5 Patchwork

3 Frank 6:27 Bristol Menue N.A.F.T.A.

4 Standing Crosswise In The Square 6:10 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

5 Hubris I (Edit) 7:03 Spex CD #134 Oren Ambarchi

6 Interlude (Spex Edit) 4:08 Spex CD #81 Carl Craig & Moritz von Oswald

7 Radar 3:52 Salon Des Amateurs Hauschka

8 Unison 4:53 Martes Murcof

9 Tarwater - Otomo 1:21 Sound of the City Berlin JazzaNova

10 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

11 Twist 6:24 A Hundred Days Off Underworld

12 Tell Me Why Is It Oh So Hard To Be Oh So Lovely 4:30 Offering 2 - The Past, Present & Future Of !K7 Shantel

13 Stem 2:38 ashbalkum Salamanda

14 Kaval Sviri 2:13 Das Geheimnis der Bulgarischen Stimmen Vol. 1 Marcel Cellier

15 schweben 3:12 doppelsterne E.P. inaud1bl3

16 Two rocks and a cup of water 2:33 Danny The Dog Massive Attack

17 Faust Arp 2:10 In Rainbows Radiohead

18 Soleil Levant 8:14 [gruen002] Dimanche Martin Donath

