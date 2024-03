Magical Mystery Mix am 19.03.2024_Geduld

Geduld

Die Zuhörerin der heutigen Sendung des MagicalMysteryMix braucht Geduld – die Stücke entwickeln sich langsam und gemächlich und das ist ihr einziger Zusammenhang und ihre Schönheit. Jedes Stück ist anders. Von Aphex Twin bis Pink Floyd über Hauschka und Nina Simone und vieles mehr. Dazwischen Geräuschlandschaften, aber keine störende Moderation.

In diesen unruhigen Zeiten tut es manchmal gut, sich zurückzulehnen und zu entspannen. Unsere Empfehlung: Kopfhörer aufsetzen und genießen. Viel Spaß!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Hagoromo 3:53 Sakura Susumu Yokota

3 Limitation of Lifetime 2:16 Philanthropy Hauschka

4 Avril 14th 1:59 Spex CD #13 Aphex Twin

5 Powerful Testosterone Booster 3:10 Super Testosterone: Increase Your Potency and Sexual Energy Tantric Sex Background Music Experts

6 Chartered Flight 6:41 Music From The Penguin Cafe Penguin Cafe Orchestra

7 Black Is The Color Of My True Love's Hair 3:26 Verve Unmixed 2 Nina Simone

8 The Earliest Trace 2:57 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

9 Südwesthörn 10:48 Ausblick Station 17

10 Amazônia, Pt. 1 - Binaural Audio - Headphones only 7:42 Amazônia (Binaural Audio - Headphones Only) Jean-Michel Jarre

11 Alan's Psychedelic Breakfast 13:00 Atom Heart Mother Pink Floyd

12 Natural High (Global Communication Rmx) 6:22 Space Night - Volume 5 Warp 69

Bild: Geduld (Patientia) Pacientia (titel op object), 1540, wikimedia

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und anhören:

https://open.spotify.com/playlist/4EwCr7y53QI0p3j76bImAC?si=bca157da441a...

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein, klar!