Magical Mystery Mix am 29.10.2024_GFF86

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 86

Soundscapes classic

Zurück zu den Wurzeln: Wir mixen, was das Zeug hält. Geräusche und seltsame Musik, die geniale Kombi. Alles, was das mmmx-Archiv hergibt.

Wir empfehlen die Nutzung eines Kopfhörers. Zurücklehnen und genießen und sich Zeit lassen. Nicht für jeden Geschmack, aber könnte interessant sein für den Freund / die Freundin des weiten Ohrs. Ein Tütchen könnte passen. Oder ein Glaserl deines Lieblingsgetränks. Muss aber nicht sein.

Heute neben Bewährtem auch eine ganze Reihe von aktuellen Neuerscheinungen, für die ich mich herzlich bei Henning von "Laut und Deutlich" bedanken will (jeden 2. und 4. Donnerstag bei RDL).

Und hier ist die Playlist:

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Südwesthörn 10:48 Ausblick Station 17

3 Schritte auf Steinen 0:22 Hören mit Fiebing Hörerlebnis

4 Keine Zähne 4:02 Clicks & Cuts, Vol. 2 [Disc 3] Matmos

5 Time Reflective 4:56 The Trip - Enter The Black Hole Jeff Mills

6 Affluence I 6:18 Split EMERGE

7 The Honest Man 2:26 Parabolas John Tejada

8 A1 - ATOM I 6:14 ATOMS Giraffe

9 ECHOES PART I feat. Flip Philipp 4:34 Transit Tribe (4BIT-P011-014LP) Ulrich Troyer

10 Panama - Edit 4:52 Panama (Edit) HVOB

11 Titel 14 17:47 Gesang der Sterne Gérard Frisey

12 Tack 4:32 es Saskia

13 Enchevetrement Desordonne 3:22 Traite De Mecanique Populaire ZNR

14 Challenge (To Be Continued II) 2:05 Akoma Jlin

15 Freiburger Münster Orgelstimmung 36:31 Freiburger Münster Kurt Maninouk

16 Isolation Tank 1:00 MUSIQUE DE FILM II Ümlaut

17 Beyond Decision 3:31 Code & Melody Denseland

18 Starburst 3:51 Club_Moss_-_V_A_Wisdom teeth Fall… Maya Q

19 Angel Gamma Choir 3:42 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

20 Persan 1:59 Stabil Kangding Ray

21 Calvepen 666 5:00 Club_Moss_-_V_A_Wisdom teeth Fall… Sputnik One

22 Seventh Eclipse 4:57 Shiva Moon Prem Joshua

Habt Spaß!

Grafik: Kurt Maninouk