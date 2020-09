"Man müsste untersuchen, welche Mechanismen Personen in der Polizei dazu bringen, sich rechts zu radikalisieren"

Wie der Teufel das Weihwasser fürchtet der Innenminister eine Untersuchung rechter bzw. rassistischer Tendenzen in der Polizei. Aber immerhin hat Horst Seehofer den Verfassungsschutz mal abfragen lassen, was denn so an einschlägigen Verfahren in den Polizeien des Bundes und der Länder bekannt ist. Reichen nun diese Erkenntnisse? Radio Dreyeckland sprach darüber mit dem Gründer des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, Prof. Wilhelm Heitmeyer. Außer über die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Untersuchung rechtsradikaler Tendenzen in der Polizei spricht Heitmeyer auch über sein Zwiebelmodel, das erklärt, warum sich die rechte Bedrohung nicht einfach auf ein paar gewaltbereite Gruppen oder Einzelpersonen eingrenzen lässt.

Von Wilhelm Heitmeyer, Manuela Freiheit und Peter Sitzer erscheint am 12. Oktober auch das Buch "Rechte Bedrohungsallianzen", in dem die Autor*innen u. a. am Beispiel der Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018 untersuchen, wie sich innerhalb eines rechten Kontinuums Allianzen herausbilden und wie diese die offene Gesellschaft immer stärker bedrohen.