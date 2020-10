Die Demos selbsternannter Querdenker*innen sind in Freiburg nicht groß, aber die Bewegung ist beständig und zunehmend offen für Inhalte von Rechtsaußen, bis zur Leugnung der deutschen Kriegsschuld und antisemitischen Phantasien. Was der Schlaf der Vernunft - sorry, mir fällt dazu nichts anderes ein - so gebiert, schildert unser Studiogast Kex.