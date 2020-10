Querdenken floppt in Konstanz

Am 3.10. und 4.10.2020 fanden in Konstanz Proteste gegen die Corona-Maßnahmen statt, zu denen das rechtsoffene Bündnis „Querdenken“ bundesweit mobilisiert hatte.

Am 3.10. scheiterte der großspurig angekündigte Weltrekordversuch eine Menschenkette um den Bodensee aufzustellen. Statt der nach Angaben der Veranstaltenden dafür erforderlichen 220 000 Menschen beteiligten sich an dem ganzen Protesttag lediglich etwa 10 000 Menschen. Ca. 1500 versammelten sich im Anschluss an die Menschenkette auf dem Hafenplatz zu einer Kundgebung.

So belagerte zwischen Stadtgarten und Sea-Life eine bunte und krude Mischung aus Impfgegner*innen, Esoteriker*innen und Antisemit*innen die Hafenstraße, verteilten verschwörungsideologische Bücher und anderes Propagandamaterial und schwungen Reden. Auch Rechte und Rechtsradikale waren gut vertreten. Deren Medienpräsenz war u.a. durch die rechten Youtuber Mat und Stefan Bauer, sowie u.a. durch das Compact-Magazin, die Epoch Times und Klagemauer TV gegeben. Vereinzelt tummelten sich auch Rechtsextreme mutmaßlich aus der Kameradschaftszene und der Identitären Bewegung auf dem Gelände, mit eindeutigen Symboliken.

Ein breiter Gegenprotest begleitete die Querdenken-Veranstaltung. Bürgerliche Kräfte, aus z.B. Grüne, SPD sowie deren Jugendorganisationen, Gewerkschaften und auch redikale Linke protestierten mit Kundgebungen und Demonstrationen gegen die „coronaskeptische“ Veranstaltung.

Am zweiten Protesttag fanden lediglich nur etwa 3 000 Menschen den Weg zu der Großkundgebung von Querdenken.

Eine Gegendemonstration des „Welcome-to-Paradise“-Bündnisses zog vom Bodanplatz durch die Altstadt zum Hauptbahnhof. Die Stimmung lässt sich als entschlossen und laut beschreiben. Am Rande der Demo kam es zu einer Provokation von mehreren Personen, von den eine mehrfach den Hitlergruß zeigte und „Sieg heil“ skandierte. Die Personalien des Provokateurs wurde durch die Polizei aufgenommen und durch Medienvertreter*innen Strafanzeige gestellt. Eine später stattfindende linke Spontandemonstration in Klein-Venedig wurde irgendwann von der massiv auftretenden Polizei geräumt und abgedrängt. Die Einsatzkräfte setzten dabei Pfefferspray und Pferde ein, was bei der Enge der Hafenstraße äußerst unverhältnismäßig erschien. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Die Spontandemonstration endete später auf der Marktstätte mit einer Abschlussrede.

Welcome-to-Paradise-Kundgebung am 3.10.

Rede Jusos Thurgau: 3:11 Rede Linksjugend Solid: 3:21 Rede Marxistische Studigruppe: 4:40 Rede Offenes Antifa-Treffen Konstanz: 5:35

Welcome-to-Paradise-Kundgebung am 4.10.