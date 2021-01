Sondersendung: Verschwörungsideologie am Beispiel von "Querdenken"

Aus dem Recherchematerial der letzten 8 Monaten ist diese Sondersendung entstanden. Die Beiträge können auch einzeln gehört werden.

00:00:00 - 00:08:00 Anmoderation

00:08:00 - 00:31:44 Interview mit Zebra-BW

00:31:44 - 00:48:15 Interview mit Dr. Geller

00:48:15 - 00:59:08 Querdenken Großkundgebung in Konstanz und Gegenproteste

00:59:08 - 01:21:58 Die Proteste in Leipzig: Querdenken und dessen kontroverse Allianzen

01:21:58 - 01:38:59 Bericht über Liveübertragung des "Reichstagssturms", die am 18.11.20 als Kundgebung auf dem Freiburger Rathausplatz stattfand

01:38:59 - 01:43:23 O-Töne und Statements von der Gegendemonstration gegen die Schwurbelkundgebung auf dem PdAS am 21.11.20

01:43:23 - 01:52:35 Interview mit einem gegenprotestierenden Pfleger aus dem Diakoniekrankenhaus

01:52:35 - 02:02:07 Beitrag über die Gegenmahnwache am 30.11.20, mit Kerzen zum Gedenken an die Corona-Toten in Freiburg

02:02:07 - 02:24:18 Störungsmelder: Chrononologie der Schwurbeltätigkeiten in Freiburg

02:24:18 - 02:30:10 Statement von Katharina Nocun (Journalistin und Mitaurorin des Buches Fake Facts - Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen), als Laudatio für Michael Ballweg für den Titel des Goldenen Bretts vorm Kopf

02:30:10 - 02:30:50 Abmoderation