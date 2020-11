Auch in Freiburg stoßen die "Corona-Rebellen" weitgehend auf Widerspruch

Während in Leipzig erneut versuchte ein Mob aus "besorgten und Reichs-Bürgern", Verschwörungsgläubigen und Rechtsextremen sich die Straßen zu nehmen und durch erfolgreiches antifaschistisches Engagement daran gehindert wurden, Szenen wie vor zwei Wochen zu wiederholen, während in Hannover "Jana aus Kassel" sich in perfider Weise mit Sophie Scholl verglich, war auch die Freiburger Verschwörungs- und Esoszene nicht untätig. In Form eines Topfschlaghappenings auf dem Platz der Alten Synagoge wurde sich einmal mehr in einer Diktatur gewähnt. Mit der lärmenden und mit Fahrstuhlmusik sowie den bekannten Anmaßungen, Leugnungen und Relativierungen stattfindenden Versammlung wurde direkt das Gegenteil der eigenen Behauptung bewiesen. Eine Demokratie muss den Spuk einer verwöhnten Oberen-Mittelschicht-Minderheit vll. aushalten. Die einzige Auswirkung des Protestes war jedoch, dass die Gehörgänge mancher kritischer Beobachter*innen, wie auch Gegendemonstrierender und Passant*innen strapaziert wurden.

Auch Rechte des "Freien Mikrofons Freiburg" nahmen erneut an der Veranstaltung der Querdenken-Szene teil. In einer abgespielten Rede des Querdenken-Anwalts Ralf Ludwig wurde ein Anschluss der Reichsbürgerbewegung an die "Bewegung" begrüßt. In Leipzig wurde diese Einladung auch direkt in die Tat umgesetzt und eine gängige Parole zu "Friede - Freiheit - Souveränität" abgeändert. In Freiburg freute es sicher Rechtsextreme, wie Tobias, der mit seinem "Manifest" (Rede vom 10.07.2020 bei "FMF"1) in seine tief braune Denke einblicken ließ und eigentlich auch sonst gerne mit Schwarz-weiß-rot in Erscheinung tritt (wie am 23.05.2020, bei "Nicht-ohne-uns" auf dem PdAS2) dass sie gerne geladene Gäste auf den Querdenken-Versammlungen sind.

Unmut gab es dagegen von den ca. 20 Gegendemonstrant*innen, die das Querfront-Spektakel der weit weniger als 100 kritisch begleiteten, teilweise mit Zwischenrufen und Parolen. 1:01 RDL sprach mit zwei von ihnen. 0:50 2:12

Nach ca. 2 Stunden meldete sich auch die Polizei zu Wort und kündigte an Maßnahmen aufgrund der Verstöße gegen die Auflagen (Masken und Abstand) einleiten zu wollen. Was in Folge auch getan wurde und die Personalien ein paar Rechter aufgenommen wurden. Sonst hielt sich die Polizei, die in einer zweistelligen Anzahl anwesend war weitgehend zurück.

1 Bericht von "Corona Solidarität Freiburg": "Das 'Freie Mikrofon Freiburg' ungefiltert - NS-Relativierung, neurechte Verschwörungsideologie und Demokratiefeindlichkeit", https://freiburg.corona-solidaritaet.de/node/98, aufgerufen am 23.11.2020, 12:00.

2 Bericht von "Corona Solidarität Freiburg": Geschrumpfter Protest gegen die Corona-Maßnahmen, https://freiburg.corona-solidaritaet.de/node/88, aufgerufen am 23.11.2020, 12:01.

(JR)