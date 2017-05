March against Monsanto & Syngenta - Samstag, 20. Mai 2017

Am Samstag, 20. Mai 2017 findet bereits der dritte March against Monsanto & Syngenta statt. Wird neben der Fusion von Dow und Du Pont und der Übernahme von Syngenta durch ChemChina auch jene von Monsanto durch Bayer Realität, kontrollieren nur drei Agrokonzerne weltweit 61% des Saatgutmarktes und 65% des Pestizidmarktes. Menschliche Ernährung darf nicht den Konzern- und Kapitalinteressen untergeordnet werden. Deshalb gehen Menschen am 20. Mai auf die Straße und fordere einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft!

Axel Mayer BUND-Freiburg sieht neben der menschlichen Ernährung auch die Vielzahl der Insekten die durch Gift und Vergiftung leiden und sterben.

Ab 13.30 Uhr gibts Programm auf dem Barfüsserplatz in Basel. Unter anderm mit dem Redner Axel Mayer.

http://www.marchagainstsyngenta.ch