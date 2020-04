Virtuell auf dem March Against Syngenta

Über 70 Prozent des weltweiten Saatgut- und Pestizidmarktes werden aktuell von vier Großkonzernen kontrolliert: Bayer (mit Monsanto), Syngenta, Corteva und BASF. Sie stehen für ein Landwirtschaftssystem, das die Biodiversität zerstört, Böden erodiert, Grundwasser vergiftet und Unmengen an fossiler Energie verschlingt. Laut einem Bericht zuhanden der UNO sterben pro Jahr 200 000 Menschen durch Pestizide. Während die Hauptleidtragenden der Praktiken dieser Konzerne in den Ländern des globalen Südens leben, fließen die Profite in den Norden, so auch auch nach Basel, wo Syngenta ihren Hauptsitz hat und sich auch Niederlassungen von Bayer und BASF befinden.

Zoe Roth zum March 2020 der den Umständen geschuldet dieses Mal im Netz stattfindet.

https://www.marchagainstsyngenta.ch/