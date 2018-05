4. Marsch gegen Monsanto und Syngenta in Basel

Im Rahmen der weltweiten Bewegung «March against Monsanto» zog in Basel 2017 zum dritten Mal friedlich ein bewilligter Demonstrationszug vom Barfüsserplatz vor den Hauptsitz von Syngenta beim Badischen Bahnhof. Wegen Baustellen und der Frühjahrsmesse muba war die Route etwas abgeändert.

Heute 2018 braucht es keine Baustellen und Frühjahrsmessen, Demonstrationen werden aus dem Stadtinneren an den Rand gedrängt. Die Kritik an Monsanto und Syngenta bleibt beim Marsch weiter im Mittelpunkt.

Ein Gespräach mit Ueli Gähler, MultiWatch Basel



http://www.marchagainstsyngenta.ch