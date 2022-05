Nach zwwei Jahren nur im Netz wird wirder in Basel gegen die Chemiemultis auf die Straße gegangen.

DIE DEMONSTRATION FINDET AM 21.MAI 2022 STATT (BEWILLIGT)

Der March against Bayer & Syngenta! Zeigt wieder Gesicht.

Über die Demonstration und die Ereignisse der letzten zwei Jahre konnte Konrad mit Ueli Ueli Gähler sprechen.

!! Achtung STATT AUF DEM BARFI ist der Startpunk AUF DEM MÜNSTERPLATZ !!