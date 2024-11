Maren Kames | Hasenprosa

Eine Frau und Ihr Plüschhase reisen gemeinsam durch Raum und Zeit. Mal physisch, mal nur in ihrer Fantasie - wie meistens in den Texten von Maren Kames gibt es auch hier keine Grenzen davon, was möglich ist, oder welche Wörter man wie miteinander kombinieren kann.

Kames arbeitet mit Collagen, mit Bildern, mit Textschnipseln aus Gedichten und aus Songtexten, dokumentiert im Buch ihre Inspirationen und ihre Recherchen und bewegt sich dabei leichtfüßig zwischen Lyrik und Prosa, ohne sich dabei einem von beiden eindeutig zuordnen zu lassen.

Sebastian, Anna und Cora besprechen das Buch für euch, das bei Suhrkamp erschienen ist.