Marianengraben - Jasmin Schreiber

Paulas kleiner Bruder ist ertrunken. Schon vor zwei Jahren. Paula ist in einer tiefen Depression gefangen. So tief wie der Marianengraben. Im Laufe des Buches gewinnt sie an Höhe. Auch durch die recht skurrile Begegnung mit dem schrulligen Helmut. Helmut will die Asche seiner Liebsten an den rechten Ort bringen. Und so beginnt eine heiter traurige Roadstory, in der die beiden ihrer Trauer, dem Tod und dem Weiterleben näher kommen. Isa Bischoff haben der Tiefgang und die Leichtigkeit des Romans gut gefallen: