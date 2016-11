Marokko: Halbstaatliches Fernsehen zeigt wie Frauen Spuren von Schlägen im Gesicht wegschminken können

Im Morgenprogramm des zur Hälfte staatlichen marokkanischen Fernsehsenders 2M, das sich vorallem an Frauen wendet. durfte die Expertin für Schminke, Lilia Mouline am 23. November 10 Minuten lang zeigen, wie Frauen blaue Flecken im Gesicht durch Schminke unsichtbar machen können. Nachdem darauf marokkanische Frauen im In- und Ausland eine Boykottkampagne starteten, erklärte Lilia Mouline, dass sie keineswegs Gewalt in der Familie legitimieren wollte. Sie hätte nur "realistische Empfehlungen" geben wollen, damit die Frauen nicht vom sozialen Leben ausgeschlossen seien, während sie auf die Justiz warteten.