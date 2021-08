Charlie und Miranda verlieben sich in den 80er Jahren oder so. Ganz genau weiß man es nicht, denn Ian Mc Ewan hat die Vergangenheit verändert. Es gibt z.B. die ersten lebensnahen Androiden zu kaufen. Und Charly greift zu. So mischt sich Android Adam in Charlys und Mirandas Leben ein und es kommt, wie es kommen muss. Ist Sex mit einer KI auch ein Seitensprung? Tina Bolg hat den Roman mit Vergnügen gelesen: