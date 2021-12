MASO fand schon in jungen Jahren zum Hip-Hop – oder besser: der Hip-Hop fand zu ihm. Allen voran Ikonen wie Tupac und Biggie inspirierten ihn bereits in jungen Jahren seine ersten Texte auf Englisch zu schreiben. Mit dem Aufschwung der deutschen Rap-Szene erkannte auch er, wie wichtig es ihm war, in seiner Muttersprache zu rappen. Dabei merkte er jedoch schnell, dass es ihm nicht reicht, das alleine und zu hause zu tun.

Seine Karriere nahm ihren Lauf, als er sich an den freiburger Künstler Delisk wandte, welcher sein Talent schnell erkannte und ihn in das Rap-Kollektiv SIEHTTIGHTAUS aufnahm. Während dieser Zusammenarbeit veröffentlichte er 2017/18 mit ‚MEINE WELT‘ und ‚MASO LIFE‘ seine ersten 2 Mixtapes. Weitere Singles wie ‚Adé‘, ‚Treppen‘ und ‚Runde 1‘ folgten. In dieser Zeit entwickelte sich auch MASOs einmaliger Sound, basierend auf den 90ern und durch moderne Elemente veredelt. Charakteristisch ist Masos markante Stimme, die zentrales Merkmal seiner Musik ist und die in Verbindung mit melodischen Klängen für den gewissen Vibe sorgt.