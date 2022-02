Maximilian-Kolbe-Werk zur Lage der KZ- und Ghettoüberlebenden im Krieg

In der Ukraine leben noch zahlreiche KZ- und Ghettoüberlebende. Im Maximilian-Kolbe-Werk, einer Hilfsorganisation für Überlebende der Konzentrationslager und Ghettos steht man mit diesen Menschen in Kontakt und ist besorgt angesichts des Kriegs in der Ukraine. „Im Maximilian-Kolbe-Werk sind wir bestürzt über den russischen Angriff auf die Ukraine und verurteilen ihn auf das Schärfste", sagt Peter Weiß, Präsident des Hilfswerkes am Donnerstag in Freiburg. Wir haben mit Christoph Kulessa, Geschäftsführer des Maximilian-Kolbe-Werkes gesprochen.