Meet The Beat am 03. Juni 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 145 Wir starten in das neue Motown-Jahr 1973 - und das mit Stevie Wonder und seinem Nummer-1-Hit "Superstition" sowie dem dazugehörigen Album "Talking Book", das dem ehemaligen Kinderstar auch eine Reihe der begehrten Grammys einbringen wird. Dazu gibt es weitere Hits und Raritäten von Eddie Kendricks, G.C. Cameron und Jr. Walker sowie die einzige Single der Studioformation "The Nu Page", die passend zu den Pariser Friedensgesprächen im Februar '73 die erste Platte zum absehbaren Ende des Vietnam-Krieges veröffentlicht.