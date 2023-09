Meet The Beat am Samstag, 23. September, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 164 Die Klassiker aus dem Dezember 1973! Das erfolgreiche Motown-Jahr geht mit 2 sehr unterschiedlichen Platten zu Ende: gleichzeitig mit dem recht poppig gehaltenen 5. Solo-Album von Diana Ross kommt die letzte gemeinsame LP der Temptations mit ihrem Produzenten Norman Whitfield in die Läden und präsentiert mit der 14-minütigen Nummer "Zoom" einen weiteren gelungenen Ausflug in den Psychedelic Soul. Der letzte Nummer 1-Hit des Jahres kommt von Stevie Wonder, der mit seinem Grammy-Song "Living in The City" den Jahreswechsel an der Spitze der US-Soul-Charts verbringt.