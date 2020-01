Meet The Beat am Samstag, 4 .Januar, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - eine chronologische Tour durch die Archive eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, das von Songwriter Berry Gordy Jr. Anfang 1959 gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 33: Willkommen im erfolgreichen Motown-Jahr 1965! Der letzte Nummer-1-Hit des alten Jahres ist auch der erste Motown-Spitzenreiter '65, der den Supremes mit "Come See About Me" nebenbei auch noch den ersten Auftritt in der Ed-Sullivan-Show beschert. Dazu gibt es die Debut-Alben der Four Tops und Choker Campbell sowie erfolgreiche Hitsville-Singles von The Velvelettes, Jr. Walker und Martha & the Vandellas.