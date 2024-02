This Is The Motown Sound - Folge 175 Das neue Jahr 1975 beginnt für Motown äusserst erfolgreich - gleich der erste Nummer-1-Hit in den US Soul Charts stammt von Stevie Wonder mit seinem Grammy-Song "Boogie On Reggae Woman". Es folgen weitere Hits von Eddie Kendricks und den Temptations, deren am 16. Januar '75 erschienenes Album "A Song For You" ebenfalls die Spitze der Bestsellerlisten erreichen sollte.