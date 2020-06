Meet The Beat am Samstag, 6. Juni, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - willkommen zurück in den Hitsville-Studios! Nach unserer kleinen ESC-Pause geht es ab heute wieder um die Geschichte des Tamla-Motown-Labels, das von Berry Gordy Jr. Anfang 1959 gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 46: Das bis dahin erfolgreichste Motown-Jahr 1965 verabschiedet sich mit drei LP-Klassikern von den Four Tops, den Temptations und von Marvin Gaye, der auf seinem mittlerweile 6. Studioalbum die Hits seines musikalischen Vorbildes Nat King Cole interpretierte. Ebenfalls im November erscheint eine neue Single von Stevie Wonder, die den ehemaligen Kinderstar über Nacht in die erste Reihe der erfolgreichsten Motown-Interpreten brachte und kurz darauf auch für den Grammy nominiert werden sollte.