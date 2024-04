Meet The Beat am Samstag, 20. April 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 184 Wir verabschieden das Jahr 1975 standesgemäss: Die letzten Alben des Jahres kommen von den Temptations und den Commodores, die neben den üblichen Funk-Nummern auch die erste Ballade von Leadsänger Lionel Richie als Single veröffentlichen, die im darauffolgenden Frühling zum ersten Top 10 Hit der Band werden sollte. Das neue Motown-Jahr '76 bei Meet The Beat beginnt nach der ESC-Pause im Mai - Folge 185 gibt es am 2. Juni, 20 Uhr.