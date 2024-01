Meet The Beat am Samstag, 13. Januar 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 173 Die heutige Ausgabe der Reihe steht ganz im Zeichen ehemaliger und aktueller Temptations: Ende 1974 erscheint mit "Happy People" die erste erfolgreiche Single der Gruppe nach ihrer Zeit mit Produzentenlegende Norman Whitfield - der zukünftige Nummer-1-Hit entstand mit den Commodores und wurde von Lionel Richie geschrieben. Ebenfalls neu: Spannende Solo-Alben der beiden Ex-Leadsänger Eddie Kendricks und David Ruffin.