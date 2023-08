Meet The Beat am Samstag, 05. August 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 158 Drei klassische Motown-Alben aus dem Sommer '73: Neben der ersten Solo-LP von Smokey Robinson und dem nächsten von Norman Whitfield produzierten Longplayer von The Undisputed Truth gibt es die besten Tracks aus dem 3. Solo-Album von Ex-Temptations-Leadsänger Eddie Kendricks, das ihm mit "Keep On Truckin'" nicht nur einen späteren Nummer-1-Hit, sondern auch einen frühen Discotheken-Klassiker einbringen sollte.