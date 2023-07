Meet The Beat am Samstag, 01. Juli 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 154 Im Frühjahr 1973 überrascht Norman Whitfield die Soul- und Rockwelt mit seinem neuesten Studioprojekt: Auf ihrem neuen Album "Ma" liefern Rare Earth mit der 17-minütigen Version des gleichnamigen Temptations-Tracks eine der gewaltigsten Produktionen der gesamten Motown-Geschichte. The Jackson Five sind derweil auf grosser Welttournee und gastieren im japanischen Osaka, wo ihr erstes (nur für den asiatischen Markt geplantes) Live-Album entsteht.