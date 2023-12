Meet The Beat am Samstag, 02. Dezember 2023, 20 Uhr

Und gleich noch ein (zumindest halbrundes) Radiojubiläum: am 19. November 1988 war bei Radio Dreyeckland die erste Folge der Meet-The-Beat-Vorgängersendung "Time Machine" zu hören, natürlich mit einem ersten Rückblick auf den seinerzeit 25 lange Jahre zurückliegenden Winter 1963. Zum Jubiläum geht es in der heutigen Folge mit der populären britischen Sampler-Reihe "Now That's What I Call Music" dann tatsächlich satte 35 Jahre zurück - Ausgabe 13 kam am 21. November '88 in die Plattenläden und bot wie immer einen interessanten Überblick über die seinerzeit populären Trends und Hits, von House bis Hip-Hop und von den Proclaimers bis hin zu Yello, die mit ihrem neuesten Erfolg ganz nebenbei noch die Titelmusik zur bundesdeutschen TV-Show "Formel Eins" ablieferten. We Called It Acieed!